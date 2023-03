De la couleur, du savoir-faire et de la rénovation dans Une brique dans le ventre !

Ce samedi, découverte de la transformation harmonieuse et lumineuse pour une vieille bâtisse de 1910 à Waterloo tout au long de l’émission. Et ira aussi découvrir l’univers de l’artiste hollandais Piet Hein Eek et également visiter les cabanes Stay Ici à quelques kilomètres de Marche-en-Famenne. En fin d’émission, on retrouve notre duo de bricoleurs qui rénovent un berceau en bois. Mais pour qui sera ce berceau ? Découverte ce samedi !