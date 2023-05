De la chambrette de Zelensky aux premiers instants de la libération de Boutcha… la guerre en Ukraine comme vous ne l’avez jamais vue

Très médiatisée, la guerre en Ukraine s’assimile de plus en plus à une série télévisée où les images se mélangent et se succèdent de manière hétérogène. Sur les réseaux sociaux, l’horreur et la mort côtoient sans vergogne les rares instants de joie, sans beaucoup de recul ni structure. Le documentaire "Pік" ("Année" en français, "Year" en anglais), lui, revient aux essentiels du genre, en s’appuyant sur plus d’un an d’images recueillies au cœur du conflit, auprès des gens et de leurs ressentis, du quidam au président Zelensky, en passant par les soldats aux prises avec les hommes de Poutine ou de Prigojine. Des images fortes, des témoignages de la première heure, le tout patiemment recueilli et mis en forme afin de relater l’année écoulée.