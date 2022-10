De la céréale au pain, apprendre à faire du pain grâce aux ateliers organisés par Cap Terre à Stavelot

Parmi les participants à ce premier atelier, Frédérique Leblanc. Sa motivation ? "L’envie de faire mon pain moi-même et de pouvoir peut-être maîtriser les ingrédients qui s’y trouvent. J’ai déjà essayé de faire du pain, mais le résultat n’était pas renversant. La recette du pain est quelque chose de facile, mais il y a une quantité de petites subtilités."

Les participants cherchent-ils à faire des économies ou à mieux manger ? Christophe Zonderman répond : "Economies ? Non ! Parce qu’avec le prix de l’énergie et le prix des farines pour le moment, je ne pense pas qu’on va gagner, mais on sait ce qu’on a dans notre pain. Moi, j’irai même peut-être jusqu’à faire un four à pain à la maison et inviter des amis ou mes voisins à venir faire le pain.".

En parlant de four, lorsque nous faisons remarquer à Michel Bronlet, l’ancien boulanger et formateur du jour, que tout le monde ne dispose pas d’un four comme celui construit par Cap Terre, il nous répond : "Ah, nenni ! On peut aussi cuire son pain dans un four électrique tout simple. Evidemment, il faut surveiller le four et on n’a pas exactement le même résultat. Mais moi personnellement, je le fais chaque semaine dans un four électrique. Je le préchauffe à 250° et puis je le laisse pendant 10 à 15 minutes. Je redescends et j’enfourne vers 220° pendant une petite heure.".

Le prochain atelier pain de Cap Terre aura lieu le 3 décembre.