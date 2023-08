De la cave à la scène, le collectif Basement Bxl fait vivre le hip-hop dans la capitale

Le hip-hop a désormais 50 ans. 50 ans de rap, de DJing, de beatbox, de breakdance, de graffiti et bien plus encore. Ce mouvement né aux Etats-Unis a depuis étendu son influence aux quatre coins du monde, y compris chez nous. C’est dans notre capitale que le collectif Basement Bxl entend faire perdurer cet héritage on organisant des concerts, des scènes ouvertes et des ateliers d’écriture.

"La Basement c’est une famille qui veut faire vivre le mouvement et la culture hip-hop." explique Benito, un des membres fondateurs du collectif. "C’est permettre à des artistes d’organiser des évènements pour d’autres artistes. En tant que rappeur, slameur ou beatmaker, on a l’occasion d’avoir notre propre évènement où on va mettre en avant des artistes extérieurs ou intérieurs à notre collectif."

Basement Bxl, comme peut le laisser présager son nom, trouve son origine dans une cave. "C’est Benito qui nous invitait dans sa cave. Au début on était 5 rappeurs et des enceintes. A la prochaine session on était 10, puis 15, il y avait à chaque fois de nouvelles têtes… Les gens ramenaient des micros, des câbles… On s’est retrouvé à 30 alors que la cave ne sait accueillir que 15 personnes !" raconte Laniz.

L’idée de créer un collectif n’était cependant pas présente dès le départ. C’est après un peu plus d’un an, suite à l’engouement suscité par ces sessions et l’alchimie qui se créait que la mise en place de Basement Bxl s’est confirmée. "Il y avait des connexions, ils se captaient entre eux et allaient faire du son sans passer par la cave. C’est là que je me suis dit 'c’est ce que le hip-hop a voulu faire'. Au-delà de combattre les inégalités et de répandre l’amour, ce sont des connexions." Petit à petit, le groupe d’amis réuni autour de la passion commune du hip-hop s’est exporté en dehors du sous-sol et a investi la Turbean pour leur premier évènement le 10 novembre 2021.

Quelques démarches administratives et un statut juridique d’asbl plus tard, le collectif affirme et étend ses activités. Durant leurs évènements se mettent en place des scènes ouvertes slam, de concerts des membres de Basement Bxl ou d’artistes extérieurs, des open-mic, des live de beatmaking, des battles de breakdance ou encore des DJ sets. Le collectif compte à présent 9 membres où chacun est un couteau suisse tout en apportant sa spécialité tant d’un point de vue artistique qu’organisationnel.