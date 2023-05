De la bière au smoothie, les boissons deviennent instantanées pour réduire leur empreinte carbone.

De plus en plus d'entreprises de l'agro-alimentaire vont désormais plus loin en repensant totalement la façon dont on consomme les boissons pour les rendre plus acceptables sur le plan environnemental. Ces innovations nous engagent à changer nos habitudes en matière de préparation : à l'avenir, on sera invité à diluer les liquides afin de se désaltérer.

A Marseille, les jeunes patrons de l'entreprise Morice ont repensé la consommation des laits végétaux pour garantir aux consommateurs l'absence d'additifs. La marque s'appelle Meelk et concerne des concentrés d'amandes récoltées en Espagne ou de noisettes en provenance d'Italie ou de Turquie.

L'opération consiste à terminer soi-même la préparation de la boisson en ajoutant de l'eau.

Non seulement on évite d'ingérer du monostéarate de polyoxyéthylène sorbitane ou des orthophosphates de potassium déjà repérés dans des recettes de laits végétaux mais en plus, on peut personnaliser le breuvage en adaptant la densité. Les concentrés de fruits secs sont conditionnés dans des bouteilles en verre et assurent une promesse écologique tout en offrant une alternative plus saine.