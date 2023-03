De la "belgitude" dans notre émission Une brique dans le Ventre

Cette semaine dans Une Brique dans le Ventre, découverte d'une ancienne maison transformée par phase avec l'envie de la rendre économe en énergie. Ensuite, notre portrait parlera de la transformation radicale d'une ancienne chapelle en lieu de vie très contemporain, où est niché un bureau d'architecte. Qui ne rêve pas d'un beau dressing ? Plus d'informations dans notre dossier. Et pour finir, Amandine et Robert placent un système de récupération d'eau de pluie. Découverte ce samedi !