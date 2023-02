De la Belgique sous les tropiques : le Burundi, pays des 1000 poètes !

Jean-Luc Pening, ingénieur agronome, sort de sa plantation et croise le chemin d’une patrouille militaire. Tout bascule alors : un soldat s’approche, sort son revolver, et lui loge une balle dans la tempe. La balle traverse la tête de Jean-Luc. Quand il se réveille, c’est le noir total. L’œil droit arraché, le nerf optique gauche sectionné, Jean-Luc sera soigné en Belgique. Et c’est en aveugle qu’il retournera deux ans plus tard à Buja.

Avec Ivan Goldschmidt, il raconte alors son histoire dans le film Na Wewe qui remporte de nombreux prix dont une nomination aux Oscars à Hollywood en 2011. Résilient et combatif, il devient coach à l’international et s’implique encore et toujours au Burundi, se mettant au service d’une école où s’épanouissent voyants et malvoyants.