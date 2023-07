De la bande dessinée au grand écran, retour sur les débuts d’Astérix le Gaulois au cinéma

Ce samedi, Ouftivi joue les prolongations en consacrant une soirée entière aux dessins animés. Juste après "Madagascar 3, bons baisers d’Europe", découvrez "Astérix le Gaulois", le film adapté de la bande dessinée de Gosciny et Uderzo.

Avant qu’Alain Chabat et Guillaume Canet ne s’en emparent, Astérix était un héros de bande dessinée du journal Pilote. Il naît du coup de crayon du dessinateur Albert Uderzo et de l’imagination fertile du scénariste René Goscinny en 1959 et, au bout de quelques planches, a droit à son premier album intitulé "Astérix le Gaulois".

D’emblée, la couleur est alors donnée pour l’ensemble de la série, puisque dès les premières lignes de la première page, on peut lire : "Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Un village d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur". Une phrase aujourd’hui devenue culte, et qui allait donner le coup d’envoi d’une grande et belle aventure pour ce nouveau héros.