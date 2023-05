De l'urgence de protéger les posidonies, "forêts bleues" de la Méditerranée.

Nurseries pour les poissons, protection contre l'érosion mais aussi puits de carbone, ce gaz à effet de serre parmi les principaux responsables du réchauffement climatique : ces herbiers, qui couvrent "entre 2 et 2,3 millions d'hectares en Méditerranée", sont "à protéger absolument" puisque "entre 10 et 30% de la posidonie a disparu sur la zone depuis un siècle", explique-t-elle.

"La posidonie n'existe qu'en Méditerranée et est aujourd'hui la façon de capter du CO2 la plus performante au monde", explique le député européen François Alfonsi, à l'origine, avec la collectivité de Corse, d'une réunion de plusieurs acteurs du Réseau méditerranéen de la posidonie à Ajaccio en fin de semaine dernière. "On capte quatre fois plus de CO2 par un hectare de posidonie que par un hectare de forêt amazonienne et 15% des émissions de CO2 de la Corse sont captées par les herbiers qui entourent l'île" selon l'élu.