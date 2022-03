De l'or vert développé par une spin off de Gembloux

Cet or vert, c’est le résultat de 30 ans de recherche. Des biopesticides développés par Lipofabrik , une spin off de l'agro bio-tech de Gembloux, spécialisée dans les alternatives bio aux intrants chimiques dans l'agriculture. Son fondateur , le professeur Philippe Jacques explique: " A l'époque, on travaillait surtout sur les micro-organismes, notamment ceux qui sont présents dans le sol et qui protègent les plantes contre les maladies . Nous , on a étudié le mode d'action de ces micro organismes, on a pris conscience qu'ils produisaient une molécule d'intérêt et on a développé cette molécule d'intérêt comme produit." Le résultat s'est traduit par deux innovations : l'équipe a mis au point un biostimulant qui favorise la croissance des plantes et augmente donc le rendement de l'agriculture. Plus complet qu'un simple engrais , "Plantboost" permet également de lutter contre certains stress , hydriques notamment comme la sécheresse. Dans un premier temps, il est surtout destiné au maraîchage et commencera par être utilisé en Espagne, à la fin du mois de mars. A terme, il pourrait trouver un débouché auprès des particuliers.