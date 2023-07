De l’ombre à la lumière : retour sur l’incroyable destin d’Angelina Jolie

Adapté du jeu vidéo du même nom, ce film marque un grand bouleversement dans sa carrière. Alors que jusqu’à présent, la star est connue pour ses frasques et ses excès, elle apparaît métamorphosée sous les traits de Lara Croft. Plus musclée, plus en forme… Elle a drastiquement changé de mode de vie pour incarner cette héroïne, dont elle réalise elle-même la majorité des cascades.

Ce changement, toutefois, n’est pas que physique. Arrivée au Cambodge, où a lieu le tournage du film, Angelina a une véritable prise de conscience, qui l’amène à porter un tout autre regard sur le monde qui l’entoure. Pour elle qui a grandi dans un cadre de rêve, c’est en effet un véritable choc de se retrouver face à la misère et à la pauvreté. Déterminée à apporter sa pierre à l’édifice, elle mène donc plusieurs actions humanitaires et adopte trois enfants orphelins : Maddox, dont elle fait la rencontre au Cambodge, Zahara, qu’elle ramène avec elle d’Éthiopie, et Pax Thien, originaire du Vietnam.