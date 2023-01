De l’Italie à l’Angleterre, d’Ancelotti à Del Piero : pluie d’hommages pour "l’exemple" Gianluca Vialli

Un lien infrangible lie également la vie de Gianluca Vialli à la trajectoire de l’équipe nationale italienne. Après avoir joué deux Coupes du monde pour la Squadra, l’ancien attaquant était revenu garnir les rangs de la Nazionale en 2019 en tant que chef de délégation. Une présence voulue fortement par le sélectionneur Roberto Mancini, son grand ami depuis l’époque de la Sampdoria.

Véritable source d’inspiration, il avait été décrit par les joueurs italiens comme un élément fondamental pour remporter l’Euro 2020.

"Ciao Gianluca, on ne t’oubliera jamais", a écrit le compte de l’équipe nationale.

Les hommages des joueurs se sont rapidement ajoutés au flux. "Tu étais quelqu'un d'altruiste, généreux et avec un coeur immense. Tu avais des paroles pour reconforter tout le monde, même quand c'était toi qui en avais le plus besoin. Tu m'a ému et fait pleurer beaucoup de fois. Tu resteras dans le coeur de tous car des personnes comme toi sont impossibls à oublier. Tu est un exemple, courage et dignité. Tu vas nous manquer", a commenté Marco Verratti, imité par plusieurs équipiers.

Alessandro Del Piero qui l’a côtoyé à ses débuts à la Juventus a rendu hommage à son ancien capitaine, à "notre capitaine, mon capitaine, pour toujours".

Ses anciens équipiers en équipe nationale, Carlo Ancelotti et Franco Baresi l’ont aussi salué. "Au revoir mon ami", a écrit le coach du Real Madrid. "Cette une nouvelle qui fait terriblement mal, tu étais un géant sur le terrain et en dehors. Tu vas nous manquer", a ajouté le légendaire défenseur de l’AC Milan.

Une série d’hommages qui montre à quel point Vialli était une personnalité appréciée dans le monde du football.