De l’invasion russe à la contre-offensive de Kiev : retour sur 200 jours de guerre en Ukraine

Le 3 juillet, les forces russes affirment contrôler la région de Lougansk après la conquête de Severodonetsk et Lyssytchansk, et s’attachent désormais à conquérir la province de Donetsk, pour occuper l’intégralité du Donbass. Dans les villes passées sous son contrôle, Moscou mène une politique de russification avec introduction du rouble et émission de passeports russes. Sont aussi prévus des référendums pour formaliser l’annexion à la Russie.