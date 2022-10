De l’intérim à l’état de grâce : le leadership de Sophie Wilmès à la loupe du genre

La politique reste un monde masculin. Si la place des femmes y a évolué positivement, celles-ci y sont toujours minoritaires, d’autant plus aux positions les plus importantes (présidentes, premières ministres, présidentes de parti, etc.).

Par ailleurs, lorsqu’elles sont désignées à des postes de haut rang, ce n’est pas toujours au moment le plus opportun. C’est ce qu’on appelle "la falaise de verre", en référence au fameux plafond de verre qui empêche les femmes d’évoluer sur l’échelle hiérarchique. La falaise de verre, elle, désigne l’idée que les femmes auraient tendance à être nommées à des postes à responsabilité en situation de crise, donc lorsque le risque d’échec est plus élevé. Le concept a par exemple été utilisé pour évoquer la nomination de Theresa May comme Première ministre au Royaume-Uni, en pleine crise du Brexit.

Sophie Wilmès a elle aussi connu la falaise de verre. En effet, en octobre 2019, elle devient la première femme à prendre la tête du pays en pleine crise politique. Le gouvernement fédéral est alors minoritaire, depuis décembre 2018 et le départ de la N-VA de la coalition, mais également en affaires courantes depuis les élections de mai 2019. Quelques mois plus tard, Wilmès doit faire face à un autre contexte de crise : la pandémie de Covid-19 frappe la Belgique.

De plus, même si la situation s’améliore, les femmes leaders politiques sont toujours exposées à un traitement médiatique inégalitaire. Quand elles sont les premières femmes à atteindre une fonction, leur nomination est parfois traitée uniquement sous l’angle de la nouveauté, au détriment des questions de fond. De façon générale, les femmes politiques sont souvent davantage soumises aux stéréotypes de genre que leurs homologues masculins, les médias mettant l’accent sur leur apparence physique et leur vie privée.