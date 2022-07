De l’huile de friture comme carburant ? C’est déjà possible en Belgique et c’est déjà dans votre diesel à la pompe

Ce vendredi 22 juillet, les députés français ont approuvé l’utilisation d’huile alimentaire usagée comme carburant. "Il vaut mieux dépendre des baraques à frites du Nord que du pétrole des monarchies pétrolières", a lancé Julien Bayou, le co-président des écologistes français à l’origine de cette mesure. En Belgique non plus, les baraques à frites ne manquent pas. Alors, cette solution alternative aux carburants traditionnels est-elle envisageable chez nous ?

Cette nouveauté française ne l’est en fait pas en Belgique. Chez nous, la pratique est bien légale : les huiles alimentaires usagées peuvent déjà être utilisées comme carburant. Et ce depuis un certain temps.

Plus largement, la pratique est bien répandue en Europe. "Environ 20% de notre biodiesel est fait à partir des huiles de fritures en Europe", estime Frandesco Contino, professeur à l’Ecole polytechnique de l’UCLouvain, spécialiste des combustibles alternatifs.

Qui, quoi, comment ?

D’un point de vue pratique, seules les voitures avec un moteur diesel sont compatibles avec de l’huile de friture. "Comme on ne mettrait pas de diesel dans une voiture essence, on ne va pas mettre de l’huile de friture dans un moteur essence", explique le spécialiste.

Par ailleurs, il n’est pas question pour les utilisateurs de verser de l’huile de friture directement dans le réservoir : "Ce serait une aberration pour les moteurs modernes et on aurait de gros problèmes de combustion. Cela serait dommageable pour les injecteurs et le premier effet serait de rejeter une fumée noire tout en abîmant le moteur", prévient Francesco Contino. "On le faisait auparavant dans certaines voitures, parce que les injecteurs étaient différents. Mais maintenant avec les moteurs modernes, ce n’est plus du tout possible".