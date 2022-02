De l’Histoire au roman : 3 livres jeunesse racontent 3 personnalités célèbres

Parmi les enfants, qui sait encore qui est Charlot?

Ce roman ne nous raconte pas Charlot, il nous raconte le petit Charlie Chaplin. Et c'est lui-même qui nous parle de son enfance. Il est né en 1880 à Londres, dans un milieu très défavorisé, qui rappelle The Kid. Sa mère, actrice, est en dépression profonde et fait de fréquents séjours à l'asile. Son père est alcoolique.