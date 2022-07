De l'exotisme dans nos assiettes, c'est le moment!

Commencez par réaliser la pâte de curry. Pelez les deux gousses d’ail et le gingembre. Hachez le tout grossièrement avec quelques feuilles de basilic. Coupez la demi-tige de citronnelle en fines tranches.

Retirez les pépins des piments verts avant de les couper en tranches. Zestez les citrons verts et récupérez le jus.

Placez tous les ingrédients dans un robot mixeur afin d’obtenir une pâte homogène et réservez le tout.

Préchauffez le four à 210 °C (th.7). Après les avoir lavées, déposez les tomates cocktails dans un plat.

Arrosez d’huile d’olive, parsemez de fleur de sel et de poivre. Ajoutez la gousse d’ail émincée et enfournez pendant environ 30 minutes jusqu’à ce que les tomates cocktails soient bien rôties.

Faites cuire le riz dans une casserole et couvrez largement d’eau froide. Ajoutez une petite poignée de gros sel. Portez à ébullition, laissez cuire 30 à 35 minutes à feu moyen puis égouttez.

Lavez et taillez les concombres dans le sens de la longueur puis en longs quartiers. Pelez l’oignon rouge et émincez-le finement.

Faites chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle ou dans un wok. Ajoutez la pâte de curry vert et laissez-la sur feu vif pendant une minute.

Ajoutez les quartiers de concombre et faites-les dorer quelques minutes. Ajoutez le lait de coco, parsemez de feuilles de basilic et incorporez les oignons. Laissez cuire encore 5 minutes. Salez et poivrez.