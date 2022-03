De l'Estonie au Portugal, voici les pays qui dépendent le plus du gaz russe en Europe. Et la Belgique ?

Depuis l'invasion russe en Ukraine, les pays occidentaux ont multiplié les sanctions économiques à l'encontre de la Russie. L'Allemagne, notamment, a officiellement suspendu l'approbation du nouveau gazoduc Nord Stream 2 destiné à livrer du gaz russe au pays. La question est maintenant de savoir quelle va être la réaction de la Russie à ces sanctions. Ce lundi, Moscou a notamment adopté une liste de pays "hostiles" qui seront dorénavant remboursés en roubles, une monnaie dont la valeur a perdu 45% depuis janvier.

Mais sur le continent européen, ce que l'on craint de plus en plus, c'est que la Russie ne riposte là où cela fait le plus mal : en coupant les pays qui dépendent le plus du gaz naturel russe. L'Europe importe 40 % de son gaz naturel de Russie, et de nombreux États ont des liens commerciaux et d'investissement importants avec les marchés russes. Cependant, chaque pays ne court pas les mêmes risques si la Russie venait à couper les ponts - ou plutôt les pipelines - avec l'Europe.

Bruegel, le groupe de réflexion européen spécialisé dans l'économie, a dressé un tableau comparatif de la situation de dépendance des pays européens (Suisse comprise) en fonction de la part que le gaz russe représentait dans leur consommation totale de gaz pour l'année 2021.