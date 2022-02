De l’érotisme au porno, en passant par l’un de ses temples, le cinéma ABC.

L’édition de Retour aux sources se fait quelque peu… coquine ce samedi 19 février. C’est d’abord L’Affaire Bovary, le procès de Gustave Flaubert pour " délits d’outrage à la moralité publique et religieuse et aux bonnes mœurs " suite à la parution de Madame Bovary… Après le débat sur les thèmes de la morale, de la censure et du plaisir féminin, rassemblant autour d’Elodie de Sélys, Valérie Piette et Xavier Rousseaux, ce sera le moment de découvrir un documentaire consacré à Gorge profonde, quand le porno est sorti du ghetto… L’occasion d’évoquer les cinémas consacrés à cette section spécifique du 9e art…