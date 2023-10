De l’ergotisme au LSD : l’histoire hallucinante de l’ergot de seigle au fil des siècles

L’ergotisme a causé des millions de morts au cours des siècles. Cette maladie provoquée par l’ergot, un champignon vénéneux, parasite les céréales, en particulier le seigle. Pourtant, dans les années 1960, Albert Hofmann crée une drogue hallucinogène, le fameux LSD, à partir de l’ergot du seigle. Comment les humains des temps anciens ont-ils fait face aux épidémies ? Comment est-on passé de la destruction à un usage thérapeutique ? Pour éclairer ces questions, Jean Vitaux, médecin gastro-entérologue, historien et auteur du livre Une histoire de l’ergot de seigle – Du mal des ardents au LSD était l’invité d’Un Jour dans L’Histoire sur La Première.

Gangrènes, enflures des membres, délires frénétiques, douleurs inexprimables, spasmes, convulsions, insomnies ou sommeil continuel, pesanteur de la tête, air hébété… L’ergotisme, appelé aussi Mal des ardents ou encore Feu de saint Antoine, se remarquait par de douloureux symptômes. À la base de ces intoxications qui se transformaient en épidémies, la denrée alimentaire la plus consommée dans l’Histoire : la céréale.

Le seigle, originaire d’Anatolie, est une graminée cultivée depuis au moins 3500 ans. De la Grèce, il est arrivé dans les pays germaniques et le nord-est de la Gaule au 2e siècle puis le reste de la Gaule à partir du 6e siècle. "Il s’agit d’une céréale beaucoup moins exigeante que le blé. Elle pousse dans des terrains plus pauvres et supporte des conditions climatiques plus difficiles. En France, on la retrouve en Sologne ou dans les Landes. On la trouve aussi dans les montagnes scandinaves" indique Jean Vitaux.

Ergot provient du mot 'argos' qui signifie 'éperon' qui rappelle l’ergot du coq, de même forme que l’excroissance que l’on retrouve sur l’épi de seigle.