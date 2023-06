De l’énergie produite par des panneaux solaires dans l’espace atteint la Terre pour la première fois

Pour un premier essai en conditions réelles, les émetteurs envoyés dans l’espace devaient être légers (comme l’envoi de matériel dans l’espace coûte cher en carburant) et suffisamment flexibles pour rentrer dans la fusée. Résultat : des émetteurs de 50 mètres par 50 mètres qui, une fois replié font l’équivalent d’un mètre cube et pèsent 50 kilos chacun.

Une fois dépliés, ces émetteurs sont capables de concentrer dynamiquement la puissance à un seul endroit en utilisant l’addition des ondes électromagnétiques. Il n’y a presque pas de perte d’énergie entre l’envoi et la réception à un point précis sur Terre (Caltech en l’occurrence pour le test). En d’autres termes, les émetteurs collectent la lumière du soleil, la transforment en électricité, puis la convertissent en micro-ondes.

"À notre connaissance, personne n’a jamais démontré de transfert d’énergie sans fil dans l’espace, même avec des structures rigides et coûteuses. Nous le faisons avec des structures légères et flexibles, et avec nos propres circuits intégrés. C’est une première", déclare Ali Hajimiri.