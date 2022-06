De l’énergie éolienne en mer du Nord aux mains de citoyens d’Arlon à Ostende

Vous faites peut-être partie des citoyens qui ont envie de participer à la transition énergétique. Sachez que 33 coopératives citoyennes flamandes et wallonnes d’énergie renouvelable se sont associées pour créer "SeaCoop", la nouvelle coopérative belge active dans le domaine des éoliennes en mer du Nord.

Son but est donc de permettre à des citoyens, de co-investir dans les éoliennes en mer du Nord et pouvoir bénéficier de l’énergie produite, et ce à un prix stable et abordable. " L’objectif de la coopérative est de détenir une participation de 20% dans les parcs éoliens offshore et disposer de l’électricité qui y est produite pour l’amener vers les foyers et PME belges via les fournisseurs coopératifs COCITER et Ecopower. Ce mécanisme de fourniture en circuit court par et pour les citoyens vise à assurer un ancrage durable de l’énergie renouvelable dans des mains belges et une stabilité des prix au bénéfice de toutes et tous ", précise Seacoop.

En province de Luxembourg, l’engouement est au rendez-vous. Les coopératives WattArdennes, Lucéole et Vents du sud font partie de Seacoop. " La mer du Nord, c’est un territoire fédéral, la mer du Nord, elle appartient à tous les Belges, qu’ils soient d’Ostende ou qu’ils soient d’Arlon. C’est important que les citoyens puissent vraiment bénéficier de cette énergie renouvelable, de cette énergie qui n’est pas soumise aux aléas de la géopolitique mondiale etc. On s’est rendu compte qu’il y avait 400 millions d’euros que les coopératives étaient prêtes à essayer de récolter auprès des coopérateurs, cela signifie approximativement 400.000 coopérateurs puisque l’investissement moyen des coopérateurs dans les coopératives est de 1000€ ", explique Olivier Pesesse, administrateur de la coopérative éolienne Vents du Sud à Arlon. Rien qu’en province de Luxembourg, les trois coopératives ont ensemble, une ambition de pouvoir investir 10 millions d’euros.

Les autres coopératives wallonnes de Seacoop se situent en province de Liège, Namur et Hainaut : Altercoop, BocagEn, Champ d’Energie, CLEF Coopérative pour les Energies du Futur, Cociter, CooperLic (SCES agréée), Courant d’Air, Emissions Zéro, Eole-lien et Nosse-Moulin.