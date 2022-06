De l’empire Romain à 1929, la crise des Subprimes : loin d’être une nouveauté !

Les crises économiques, financières et, dès lors, monétaires et sociales, ne sont pas le propre de l’économie libérale, elles remontent bien loin dans l’histoire. Ce sont elles qui ont abouti à la chute de l’empire romain d’Occident… La civilisation romaine sera marquée par une dualité : d’un côté, une caste minoritaire, celle des riches et des puissants ; de l’autre et majoritaire, une population pauvre. Le système financier et monétaire de Rome conduira à toujours plus enrichir les premiers et appauvrir les seconds.