De l'émotion et du beau monde au Festival de la Fiction de La Rochelle

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Festival de la Fiction de La Rochelle s’est clôturé dimanche au terme d’une cérémonie menée par l’humour grinçant de Mathieu Madénian. Une édition qui avait d’ailleurs un petit goût de fête puisque le festival célébrait cette année ses 25 ans.

Projections, photocalls, dédicaces, rencontres professionnelles, débats, interviews, fans en délire et invité·es de renom : impossible de s’ennuyer parmi le riche programme de cette 25e édition.

La RTBF était présente en force cette année avec son habituel “Apéro belge” qui célébrait lui aussi un anniversaire très spécial : les 10 ans des séries belges. Dans les salles, on a pu voir plusieurs de nos coproductions. D’abord, Les Yeux Grand Fermés, unitaire réalisé d’une main de maître par Thibaut Wohlfahrt et Roda Fawaz (vu récemment dans Invisibles et 1985…). Ensuite La Tribu, comédie réjouissante sur une famille recomposée et portée par le Belge Jonathan Zaccaï et la brillante Alix Poisson. Sans oublier La Belle Étincelle, téléfilm bienveillant sur un restaurant employant des personnes en situation de handicap ; Les Yeux Grands Fermés, unitaire poignant avec Muriel Robin et Guillaume Labbé sur un père incestueux (et d’ailleurs diffusé dans la foulée du festival sur La Une et encore dispo sur Auvio) ; et finalement la série Sambre de Jean-Xavier de Lestrade, récit glaçant sur un violeur en série, magistralement porté par Alix Poisson.