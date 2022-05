De l’émotion avec U2 en Ukraine, Maneskin en direct de l'Eurovision, les larmes de Nick Cave, et une naissance pendant un concert de Metallica dans notre résumé de la semaine!

Commençons ce journal du rock en images avec celles tournées dans le métro de Kiev où Bono et The Edge du groupe U2 ont fait une apparition surprise. Le chanteur, qui a fêté ses 62 ans cette semaine, prévoit aussi de sortir ses mémoires.

Nous avons reparlé de l’effervescence déclenchée l’an dernier à l'Eurovision par la victoire des Italiens de Maneskin, qui ont sorti aujourd'hui un nouveau titre "Supermodel". Les artistes sont actuellement présents à Turin pour la finale de l'Eurovision qui aura lieu demain (ce 14 mai) et pour l'occasion, notre collègue Françoise Baré les a rencontrés au pied levé pour évoquer cette sortie.

Un nouveau drame a frappé la famille de Nick Cave, qui a confirmé le décès de son fils Jethro Lazenby à 31 ans.

Vous verrez aussi des images inédites du regretté Bon Scott d’AC/DC dans lesquelles sa famille, (et notamment son frère cadet Derek, pour la première fois), et ses amis dépeignent un portrait qui dévoile un peu plus ses faiblesses et son état d’esprit avant son décès tragique à 33 ans en 1980.

Une série d’artistes a décidé de revisiter le clip de "Subterranean Homesick Blues" de Bob Dylan pour célébrer les 60 ans de carrière de l’artiste.

Les 70 ans de Renaud ont été célébrés cette semaine en télévision et en présence de quelques invités comme Vincent Delerm, Raphaël, Dave, Tryo, Renan Luce, Axelle Red ou encore l’acteur Jean-Paul Rouve, ami proche depuis une quinzaine d’années du chanteur.

Enfin, une jeune femme a donné naissance le 7 mai pendant un concert de Metallica au brésil ! Les parents ont été félicités par le chanteur James Hetfield lui-même pour cet heureux événement.