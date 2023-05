De l’électro au piano, Veridis Quo des Daft Punk sous les doigts de Shani Diluka

Dans son nouvel album, intitulé Pulse, Shani Diluka nous plonge dans l’univers hypnotique de la musique minimaliste américaine. Dans un programme éclectique, la pianiste française aux origines sri lankaises propose également quelques arrangements de musiques de jazz mais aussi de deux œuvres du groupe Daft Punk.

La chanson Veridis Quo se retrouve sur l’album iconique du groupe électro français, Discovery, qui comprend notamment les fameux One more time, Aerodynamic ou encore Harder, Better, Faster. Avec le titre Veridis Quo (qui peut être compris comme étant une sorte d’anagramme du titre de l’album Discovery), Daft Punk nous plonge dans un univers sonore plus introspectif, plus grave… Et lorsque le titre est transposé pour piano seul, le côté contemplatif et nostalgique de l’œuvre saute aux oreilles.

Dans la présentation de son album, Shani Diluka explique la présence des œuvres de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, en déclarant "l’avant-garde américaine des minimalistes a pour écho la musique électro d’aujourd’hui dans cette répétition hypnotique jusqu’à la transe".