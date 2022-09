De l’effondrement de la Russie à celle de l’URSS.

Le 25 décembre 1991 est considéré comme date de la disparition de l’URSS, proclamée par Boris Eltsine. Dans " Retour aux sources ", Élodie de Sélys revient sur cette dislocation, avec le documentaire " URSS. L’effondrement ". Mais des effondrements, cette vaste puissance mondiale en a déjà connu d’autres et en connaîtra probablement encore… Que sont devenues les personnalités qui firent l’actualité en 1917, en 1945, en 1985 et plus tard encore ?