De l’écran noir à la page blanche, le cinéaste dissident John Waters devient écrivain à 77 ans

"Je rêve d’eux, je vis avec ces personnages. Je pense qu’ils sont devenus mes amis. Quand vous écrivez un livre, cela vous prend trois ans. Souvent je rêve la nuit que j’ai trouvé un climax, et je me lève au milieu de la nuit pour l’écrire. Puis je le relis au petit matin, et cela n’a pas de sens. Mais cela prouve que tous ces personnages sont une part de moi-même. Et je crois que chacun possède en lui des milliers de personnages. Ce n’est pas de la schizophrénie, cela s’appelle être créatif".

Le maître de l’irrévérence nous a offert les plus improbables personnages à l’écran. Son égérie était Divine, un acteur et chanteur drag-queen qu’il a mis en scène dans le déjanté 'Pink Flamingos', dans 'Polyester' le film diffusé en odorama pour le meilleur et pour le pire, l’hommage au twist et à la choucroute capillaire dans 'Hair spray'. Pour Cry Baby, c’était Johnny Depp qui menait une petite bande de freaks.

Avec son premier personnage d’encre et de papier, Waters raconte dans Sale menteuse l’histoire burlesque de Marsha. Marsha Sprikel, une femme détestable, escroc, voleuse et menteuse. Elle vole des fringues à l’arrivée des bagages aux aéroports. Son complice Daryl travaille gratuitement pour elle. Le deal est qu’au bout d’un an, il pourra assouvir ses envies sexuelles avec elle. Justement, aujourd’hui, c’est le jour de Daryl. Mais le vol se passe mal, et ils doivent se séparer. Le livre raconte la poursuite de Daryl après Marsha. Marsha est partie régler des comptes avec sa famille. Sa fille Poppy est responsable d’un club illégal de trampoline, sa maman est chirurgienne esthétique pour chien elle opère aussi des chiens transsexuels. Le roman pourrait être sordide sans l’humour absurde de John Waters.

"Marsha est une femme forte, mais peut-être pour les mauvaises raisons. Je l’aime bien, j’adore passer du temps avec elle dans un livre, mais je ne voudrais pas la rencontrer dans la vraie vie car elle fait peur. Mais je l’aime bien. Elle est juste la version ultime d’une 'control freak'. Elle déteste la musique car elle entre en compétition avec elle. Pareil pour le sexe. Donc je la trouve charmante, drôle. Aucun de mes personnages féminins ne pense être drôle, mais leur comportement est potentiellement humoristique pour les spectateurs ou lecteurs".