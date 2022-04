De l'éclairage public allumé en pleine journée ?!

Plusieurs habitants du quartier de Laeken ont réagi face à cette aberration. Anne a pris quelques photos pour prouver que les réverbères étaient bien allumés en journée alors qu’il faisait grand ciel bleu. Et ce constat ne se limite malheureusement pas à une seule rue : " Non seulement ça concerne plusieurs rues du quartier mais en plus, ça se prolonge au-delà. "

A l’heure actuelle, où la transition énergétique devient une priorité, ce genre d’anomalie est difficilement acceptable pour les citoyens. " Alors qu’on fait tout pour faire des économies d’énergie, c’est aberrant de constater cela dans son propre quartier ! "

Mais quelle est la raison derrière cette aberration ? Nous avons contacté la porte-parole de Sibelga, Seréna Galeone : "Un signal est envoyé, le soir et le matin, sur les poteaux d’éclairage. Ce signal peut être contrôlé à distance mais il est défectueux dans cette zone."

D’après la porte-parole, ce signal devrait être rétabli rapidement.