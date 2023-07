De l’eau sous forme de vapeur dans un système solaire en formation

De l’eau dans l’espace. C’est la découverte d’une équipe d’astronomes qui analysent les données du télescope spatial James Webb. L’étude cosignée par deux chercheurs liégeois est publiée dans la très prestigieuse revue Nature.

A 370 années-lumière de nous, deux planètes géantes grossissent en tournant autour de leur étoile. C’est le système solaire en formation PDS 70. L’étoile est entourée d’un disque de matière que labourent les deux planètes. Dans ce disque, les astronomes ont détecté de la vapeur d’eau.

De l’eau depuis toujours

"L’une des conséquences de nos résultats" explique Valentin Christiaens, chargé de recherches FNRS à l’ULiège, "c’est que l’eau pourrait être plus commune qu’on ne le pensait sur les planètes rocheuses comme la Terre dans notre galaxie". Une planète rocheuse comme la Terre n’aurait pas forcément besoin d’une collision avec une comète pour avoir des océans comme le présente la théorie communément admise. L’eau peut être là dès le début.

Comment les astronomes peuvent-ils trouver de l’eau à 370 années-lumière ? Relisez l’Etoile mystérieuse : ils décomposent la lumière qui vient de l’objet qu’ils observent. "C’est la couleur de la lumière qui nous donne la composition de l’objet.

C’est la première fois qu’on détecte de l’eau dans un disque assez évolué dans lequel des planètes sont en train de se former et qu’on a pu détecter. Ce qui m’a le plus exalté dans cette découverte, c’est que j’avais contribué il y a quelques années à la détection des planètes dans ce même système. Et donc le fait d’y découvrir maintenant de l’eau, je trouve ça extraordinaire".

N’espérez pas aller la boire cette eau spatiale ou vous en servir pour arroser des épinards extraterrestres. Tout ceci se passe à 370 années-lumière de la Terre. C’est très très loin.