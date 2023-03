De l’E3 à Roubaix : van Aert, Van der Poel et Pogacar prêts à de nouvelles batailles dans les prochaines semaines

Ils nous en ont mis plein les yeux à Milan-Sanremo et s’apprêtent à se livrer de nouvelles batailles dans les prochaines semaines. Mathieu Van der Poel, Wout van Aert et Tadej Pogacar vont se retrouver dès ce vendredi (24/03) au GP de l’E3 à Harelbeke pour un premier affrontement sur les routes flamandes.

Deux jours plus tard, le dimanche (26/03), seul Wout van Aert sera au départ de Gand-Wevelgem où ses principaux adversaires seront à chercher parmi les sprinters.

Le leader de l’équipe Jumbo-Visma fera ensuite l’impasse sur A travers les Flandres (29/03) où Tadej Pogacar réglera les derniers détails avant de se présenter au Tour des Flandres. Le Slovène se mesurera notamment à Tom Pidcock, de retour après sa chute à Tirreno et à Julian Alaphilippe, lui aussi en rodage avant le Ronde.

Le Tour des Flandres (02/04) rassemblera la crème du peloton mondial. Van der Poel, van Aert et Pogacar se retrouveront tous les trois pour viser la victoire sur ce Monument. Tom Pidcock, Julian Alaphilippe et une ribambelle d’autres prétendants seront également présents pour ce rendez-vous incontournable de l’année.

Van der Poel et van Aert poursuivront leur éternel duel une semaine plus tard sur Paris-Roubaix (09/04) où ils retrouveront notamment Filippo Ganna (engagé également à l’E3, A Travers les Flandres et Gand-Wevelgem).

Absents en France, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe Thomas Pidcock s’accorderont un peu de repos avant les Ardennaises. L’Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège sont au programme des trois gaillards alors que Pidcock devrait être le seul présent sur la Flèche Wallonne. Ces courses ne figurent, à l’heure actuelle, pas au programme de Wout van Aert et de Mathieu Van der Poel.