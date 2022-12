En 1967, Johnny tourne et chante dans le polar À tout casser, aux côtés d’Eddie Constantine et Michel Serrault. Et en 1970, dans un western spaghetti, Le spécialiste.

En 1972 dans L’Aventure c’est l’aventure, film de Claude Lelouch avec Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Maccione et Charles Gérard, Johnny Hallyday incarne Johnny Hallyday. Idem en 77 dans L’Animal avec Jean-Paul Belmondo.