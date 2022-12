"De l'autre côté du canal", un podcast qui mélange les cultures de deux Bruxellois et déconstruit les stéréotypes

De l’autre côté du canal c’est la rencontre de deux Bruxellois et de leurs mondes respectifs. Ils prennent le même métro pour aller dans le centre mais l’un monte à Hankar et l’autre à Étangs Noirs et, s'ils ne s’étaient pas rencontrés, ils ne seraient sans doute jamais descendus à la station de l’autre.

Faisal et Bruno se rencontrent en Novembre 2015 dans un contexte particulier. A l’époque Molenbeek est au centre de l’attention médiatique pour la pire des raisons, les terroristes de Paris sont partis d’ici.

Bruno est journaliste pour la télévision britannique, Faisal arpente la ville dans son taxi, ils font connaissance, sympathisent et petit à petit une amitié grandit.

Tous les deux nés à Bruxelles, ils s’amusent de leurs différences et des stéréotypes qui collent à la peau de l’autre communauté.

Ils décident alors de s’enregistrer et de commencer un podcast. Pour rigoler et aussi pour briser la méfiance qui peut exister d’un côté comme de l’autre. Bruno a grandi à la bière, Faisal au thé à la menthe. Ils n’ ont pas le même vocabulaire, ne fréquentent pas les mêmes lieux mais ils partagent l’amour de leur ville et de la rencontre. Alors ensemble, ils passent d’un monde à l’autre et abordent tous les sujets.

Micro à la main, ils nous invitent à redécouvrir notre ville avec les lunettes de l’autre.

► De l’autre côté du canal, un podcast en cinq épisodes, diffusé du 26 au 30 décembre dans Matin Première et à écouter à tout moment sur Auvio.