De l’assiette au potager : un parcours singulier

Surtout, ne pas contrarier la nature, composer avec elle et la remercier de ce qu’elle donne. Le temps de la récolte, c’est le plus beau : Christophe en profite sans compter. Et le connaisseur en saveurs revient au galop. Quelques fines tranches de courgettes jaunes et vertes, ou de concombre, un filet d’une bonne huile d’olive, un poivre fraîchement moulu et de la fleur de sel. Et les papilles se réveillent : on y retourne par gourmandise, pas par addiction, et ça change tout !