De l’Asie à l’Europe, la création textile contemporaine mise à l’honneur au sein de TAMAT

TAMAT, le Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles de Tournai accueille, en collaboration avec d’autres institutions culturelles, l’exposition internationale d’art textile Asia Europe 5. Dans cette aventure internationale, les artistes sont donc issus de deux continents, l’Asie et l’Europe. Cette biennale itinérante présente les œuvres de 36 artistes textiles contemporains, mettant en avant leur imagination riche et créative empreinte d’éléments de leurs cultures spécifiques. Asia Europe a pour véritable objectif de mettre "en rapport la richesse de l’imagination novatrice des artistes asiatiques et européens sur le principe de recherches personnelles dans le domaine de l’art textile".

Pour cette cinquième édition, TAMAT réitère sa collaboration avec le Musée des Arts de la Marionnette de Tournai et accueille dans la boucle la Manufacture de Roubaix. Toutes centrées autour des créations textiles, ces trois institutions collaborent dans l’organisation d’Asia Europe 5 jusqu’à fin mai 2022. La biennale a donc lieu dans 3 endroits différents, de part et d’autre de la frontière franco-belge.