De l'art du bon café: les adresses bouillonnantes du moment!

Avec l’émergence des cafés de spécialité, une nouvelle génération de passionnés a vu le jour ces dernières années. Néo-torréfacteurs, bars à dégustation, tables dédiées aux divins breuvages… De Bruxelles à nos régions, filons-y ! Adresses coup de cœur de l’expert Thomas Wyngaard, créateur de Ok Coffee Tips au micro de "Bientôt à Table !"

Au rayon des maisons désormais historiques, épinglons la namuroise "Delahaut". Maîtres torréfacteurs depuis 1864, la descendance de Léon, a toujours à cœur de mettre sur le devant de la scène des cafés d’origines et des torréfactions respectueuses du grain ! Costa Rica, Colombie, Brésil, Kenya, Éthiopie ou Papouasie… L’excellence du café made in Namur avec désormais aussi une boutique à Bruxelles, ! Cafés Delahaut – Découvrez nos Cafés et Thés – Torréfaction depuis 1864 (cafesdelahaut.be)

Dans le petit village hennuyer de Feluy, vous n’aurez qu’à suivre l’odeur pour vous retrouver dans le cœur de la maison familiale JJ Looze. A l’origine, une famille de planteurs dans le Kivu. Suivie de Jacques et de Sylvie, (petite fille du planteur). Une vénérable adresse de torréfaction dont la réputation n’est plus à faire. Blue Mountain jamaïcain, Guatemala Antigua, Honduras High Grown ou gammes bio du Pérou, chaque grain nous raconte des histoires d’hommes et femmes et de savoir-faire. Venez-y découvrir sur place l’atelier de chauffe : magie absolue ! Ici le respect du grain est érigé en religion. Cafés JJ Looze (cafesjjlooze.be)

Et la nouvelle vague des torréfacteurs fut…

Gros crush de Thomas, Gust Coffee Roasters : "C’est un micro-torréfacteur de café de spécialité au sud de Bruxelles. Tanguy travaille en direct avec quelques producteurs de café d’exception et les torréfie lui-même dans le plus grand soin dans son atelier à Alsemberg." Son souhait : apporter un nouveau souffle à l’industrie du café, car ils sont convaincus que chaque bon café est le fruit d’une histoire. Avec ses cafés d’origines, équitables et bios, son envie est de vous faire découvrir cette histoire. Fresh, Ethical, Delicious specialty coffee, hand-roasted in Belgium. (gust.coffee)

En Brabant Wallon, les amateurs se fixent désormais rendez-vous à La p’tite cerise à Rixensart. A l’origine du projet : Dimitri Musschebroeck. "Nous sélectionnons les meilleurs cafés de terroir issus du commerce équitable. Nous les torréfions quotidiennement selon une méthode de torréfaction artisanale, lente et méticuleuse, pour développer tous les arômes des grains." Assemblages maison, blends italiens, décaféinés naturels, une trentaine de références déjà adoptées par une communauté d’addicts ! https://la-ptite-cerise.be/

Naga établi lui aussi à Rixensart a pour projet de mettre en avant le café d’Asie du Sud-Est sur la scène du café de spécialité (souvent immergée, précise Thomas, par les cafés d’origine africaine et latino.) "En tant que passionnés de café, ce constat est notre réflexion suite à nos différents voyages en Asie. Notre mission est de faire découvrir des cafés différents, authentiques et aux arômes subtils. Pour cela nous nous sommes associés à Jasper et Dick de Louvain pour leur savoir-faire et expériences dans la micro-torréfaction. Des cafés de l’Asie du Sud-Est qui ont définitivement leur place dans nos tasses. https ://naga.coffee/

Au niveau torréfaction je travaille uniquement avec des savoir-faire qui respectent ma charte de valeur et font du café de spécialité… Transparence totale et goût au menu

Où déguster de bons cafés ? Chez OR Coffee ! Un bar et atelier de torréfaction situé en Région Bruxelloise (Etterbeek). Du sourcing des grains à la torréfaction, les fondateurs de l’enseigne ont à cœur de remettre de l’humain, l’éthique et le bon goût dans les tasses. OR Coffee Specialty coffee Roasters | OR COFFEE

MOK est un bar à café de spécialité authentique servant une cuisine végétarienne de saison à tomber. MOK, c’est à la fois un bar et un roastery (comprenez, un lieu de torréfaction). Passionné par le café, Jens accompagné de son équipe torréfie les grains de petits fournisseurs qu’ils ont sélectionnés avec soin. " Nous travaillons chaque année avec les mêmes agriculteurs afin d’établir des partenariats solides. Nous sommes passionnés par le travail hautement saisonnier et nous avons toujours une traçabilité complète." MOK Specialty Coffee Roastery & Bar. (mokcoffee.be)

La Baie X Cali est né d’une rencontre entre les amateurs de nourriture "healthy" et de cafés de spécialité. "Pendant le confinement, l’équipe de La Baie Coffee, jeune torréfacteur artisanal de spécialités de Waterloo, a ouvert son premier coffee shop. Le café est devenu très rapidement un succès. Les gens pouvaient savourer un délicieux cappuccino (à emporter), un petit plat… Et faire le plein de grains de café fraîchement torréfiés." explique Thomas. Au final, combo de choc : nourriture et café salué par les experts en bons goûts ! La Baie Coffee Roasters X Cali

Le café de spécialité n’est pas un label, c’est une philosophie. Chaque maillon de la chaîne porte une responsabilité dans la qualité du café qui sera versé dans la tasse, de la plantation à la préparation. On découvre la notion de " slow coffee " versus " café prêt à boire ! ".

De bonnes adresses vous en voulez encore ? "Voici celles que l’on explore au fil de mes Coffee tours bars !" (NDLR : des balades thématiques bruxelloises pour ainsi nous faire découvrir l’art du bon café et ses meilleurs spots !)

Dans sa liste 100% approuvée : Frank, Yuka, Kami, Bouche, Misao, Eatik, Jackie, Kaffa Bar, Buddy Buddy mais aussi des restos comme Smala, Walvis, Phare du Kanaal. Des lieux aussi plus insolites comme La Fruitiere ! "Oui oui une fromagerie, car figurez-vous que les accords fromages/cafés peuvent envoyer du lourd, insiste Thomas."

Epinglons aussi des pionniers du bon café de spécialité en Wallonie "Grand Maison à Liege demeure incontournable. Au rayon lieu hybride : Mur à Huy : "Au rez-de-chaussée, un bar à café sur le thème du vélo ! Dans la tasse ? Du café de spécialité torréfié par le torréfacteur Or Coffee. La boucle est décidément vertueuse!" A Nivelles, coup de cœur pour Fantastic Biscuit et Poppy.

Et le petit dernier pour la route ? Le petit barista à Virton !

Pour retrouver les informations sur les coffee tours de Thomas et ses séances de formation au café de spécialité : OKCOFFEE