De l’art contemporain interdisciplinaire et éclectique exposé à la Boverie

C’est la première fois que ces œuvres sont présentées au public, qui peut ainsi découvrir réunis les travaux d’artistes de la région. La galerie se fait une composition artistique éclectique qui saura séduire toutes les sensibilités tant les travaux présentés sont variés. De l’univers fait de lumière et de couleur du plasticien Marc Angeli et de ses toiles monochromes, à l’exploration des créations de L’Atelier Pica Pica dont la collaboration à trois engendre un résultat unique et singulier. Le travail de Catherine de Launoit explore le textile et les matières, André Delalleau s’intéresse aux matériaux récupérés et construit des formes abstraites à partir de tiges de métal ou de fil électrique, à travers un medium plus moderne, Eva L’Hoest emmène le public dans une imagerie numérique faite de compositions vidéos.

Informations pratiques

Jusqu’au 7 août 2022

Parc de la Boverie – 4020 Liège

Entrée gratuite pour l’exposition seule.

Ticket d’entrée au musée donnant accès à la collection permanente et aux expositions Costa Lefkochir et Donation ALPAC.