De l’art contemporain au métavers : le voyage du plasticien japonais Takashi Murakami

Le plasticien mondialement célèbre Takashi Murakami aime mélanger le pop-art et les beaux-arts asiatiques : pour sa dernière exposition à New York, le Japonais jette des ponts entre ses œuvres bien réelles d’art contemporain et leur réalité augmentée et virtuelle dans le métavers.

Celui que l’on surnomme le "Andy Warhol japonais" déplore auprès de l’AFP que les jeunes générations rivées aux écrans "ne comprennent pas l’histoire de l’art contemporain".

"Mais avec l’avantage de la réalité augmentée, ils pourraient peut-être plus ouvrir les yeux et pénétrer dans ce monde de l’art contemporain", espère-t-il en présentant à Manhattan son exposition "An Arrow Through History" installée chez l’un des plus grands marchands d’art de la planète, Larry Gagosian.