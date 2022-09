De l'armée grecque à Eliud Kipchoge : comment est né le marathon ?

Il ne s'agit pourtant pas du premier marathon de l'Histoire. Le premier se déroule douze ans plus tôt aux premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne.

Le baron français Pierre de Coubertin qui en est à l’origine a pour modèle les Jeux Olympiques de la Grèce antique. Dès lors, c’est assez logiquement Athènes qui accueille ces premiers jeux. Et pour marquer le coup on cherche une épreuve phare qui va marquer les esprits. C’est ainsi qu’est créé en 1896 le marathon, avec seulement 17 participants. C'est un grec qui l’emporte, Spyridon Louis devenant ainsi l’idole de tout un peuple. Le parcours fait à peu près 40 kilomètres, distance qui sépare l’arrivée à Athènes du départ donné dans la petite ville de Marathon. Et qui là encore nous ramène à l'Antiquité grecque…

Marathon, avant d’être une course, est en réalité d'abord une bataille qui a eu lieu il y a 2512 ans, c’est-à-dire en 490 avant Jésus-Christ. Et probablement en septembre, les deux dates les plus souvent retenues sont celles du 12 ou du 17 septembre 490 avant J-C. Ce jour-là, à Marathon, les Grecs, en très grande majorité athéniens, ont vaincu l’armée perse de Darius largement supérieure en nombre (le rapport de force varie énormément selon les contemporains et historiens, de 10.000 Athéniens face à 26.000 ou 200.000 ou Perses). Les Perses rembarquent précipitamment, mais ils mettent le cap vers Athènes avec l’intention d’y débarquer. Alors, les soldats grecs font au pas de course les 40 kilomètres qui séparent Marathon d’Athènes pour arriver avant les navires perses. Totalement surpris de voir à nouveau l’armée grecque face à eux, les Perses retournent chez eux. Autrement dit, ce serait l’armée grecque dans son ensemble qui aurait parcouru les 42 kilomètres.

Et pourtant, l’anecdote passée à la postérité qui a d’ailleurs inspiré la création du marathon en 1896, raconte qu’après avoir battu les Perses, les généraux grecs ont envoyé le coursier Philippidès prévenir Athènes de la victoire. Après une course effrénée, Philippidès serait mort d’épuisement juste après avoir eu le temps de s’exclamer : "nous avons gagné !"