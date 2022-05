De l'anglais pour les 5-6 : on range sa chambre !

Si on dit : "there is a teddy bear under the bed", qu'est-ce que cela signifie ? "Il y a un nounours en dessous du lit". Ce serait mieux de le mettre au-dessus, on pourrait lui faire de gros câlins. On va donc le mettre on the bed !

Autre exemple : "there is a lamp on the table". C'est assez facile "il y a une lampe sur la table". On peut faire ses devoirs alors !

Où ranger les livres ? "There are some books on the bookshelf". "Il y a quelques livres dans l'étagère (à livres)".