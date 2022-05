"De l’amour, pas la guerre" : à Bruxelles, des femmes dénoncent les viols commis en Ukraine

Depuis le 24 février dernier, date de l’invasion russe en Ukraine, les témoignages se multiplient, notamment celui de Katarina (prénom d’emprunt) : "Je vous raconte tout. Une fois pour toutes, il faut que les femmes sous occupation russe sachent qui ils sont et de quoi ils sont capables. Il faut que le monde sache. Ce n’est pas à moi d’avoir honte […] J’étais terrorisée. Ils pointaient leurs armes sur moi. Ils tiraient en l’air. […] tous les jours, ils venaient me violer."

Le viol devient alors un outil utilisé pour humilier, détruire et prendre le pouvoir

Amnesty International a également alerté à plusieurs reprises avoir recueilli des témoignages de viols et d’homicides extrajudiciaires en Ukraine. Une habitante d’un village situé à l’est de Kiev a déclaré à Amnesty International que, le 9 mars, "deux soldats russes étaient entrés chez elle, avaient tué son mari, puis l’avaient violée à plusieurs reprises sous la menace de leurs armes pendant que son jeune fils se cachait dans une pièce voisine servant de chaufferie. Cette femme a réussi à s’enfuir de son village et à rejoindre une zone sous contrôle ukrainien avec son fils."

L’organisation souligne : "Les homicides délibérés de civil·e·s, les viols, la torture et les traitements inhumains de prisonniers de guerre constituent des violations des droits humains et des crimes de guerre. Toutes les personnes qui commettent des crimes de guerre doivent être amenées à rendre des comptes devant la justice."

"Si le viol dans la guerre a toujours existé ; le viol comme outil de guerre est lui, devenu endémique et quasi systématique dans les conflits contemporains. Le viol devient alors un outil utilisé pour humilier, détruire et prendre le pouvoir", analyse quant à elle l’ONG We Are Not Weapon of War ("nous ne sommes pas des armes de guerre").

Le 5 mai dernier, le Parlement européen a adopté une résolution exhortant les institutions européennes à s’emparer des conséquences de la guerre spécifiquement pour les femmes.