''De l’Amour et du Hasard'' une BD qui s’invite dans le milieu littéraire

Je vous emmène au cœur du quotidien, mais aussi au cœur de la création elle-même, on va suivre le parcours d’un jeune romancier.

''De l’Amour et du Hasard'', un titre qui évoque Marivaux et ce n’est bien sûr pas un hasard, puisque notre roman graphique du jour s’invite dans le milieu littéraire. Enfin, doit-on vraiment parler de milieu littéraire ? Cette comédie sociale est presque totalement centrée sur les errements d’un jeune écrivain dont la profession semble plutôt s’apparenter à " loser " que " romancier ". Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Notre écrivain – dont nous ne saurons pas le nom – a vendu moins de 200 exemplaires de son premier roman. Son éditrice semble cependant vouloir lui laisser une seconde chance. Il a quitté un boulot dans la com. Et s’est lancé, gorgé de sa propre importance, dans une autofiction qui n’a pas trouvé ses lecteurs. Quand nous faisons connaissance avec lui, il a cramé son avance sur droits sans avoir vraiment écrit grand-chose. Mais il est surtout obsédé par l’idée de rencontrer une femme qui lui fasse oublier que la sienne est partie un an, cinq mois et trois jours plus tôt.

Tout ça est raconté sur le mode de l’humour, Manu Boisteau a choisi de nous faire rire. On ne s’esclaffe pas pour autant. On rit sous cape, parce que le personnage de cet écrivain est quand même souvent plutôt pathétique, on rêverait plus d’une fois de lui mettre un coup de pied aux fesses. Mais si on ne s’esclaffe pas, c’est surtout en raison des choix opérés par l’auteur. Pas de gags, ici, pas de situations burlesques, encore moins de marivaudages, pour faire allusion au titre, ''De l’Amour et du Hasard''. Ce qui prête à rire, surtout à sourire, ce sont des situations délicieusement croquées et un sens du dialogue qui fait mouche. Le dessin est à l’avenant : vif, mêlant les codes du cartoon à ceux de la BD réaliste ; le télescopage fonctionne parfaitement !

Au fond, quelle importance a dans tout ça le fait qu’on suive plutôt un écrivain qu’un bûcheron ? L’humour corrosif de Manu Boisteau porte précisément sur le fait que notre héros – mais que ce mot lui va mal ! -, notre " héros ", donc, ne cesse de disserter sur tout ce qui lui arrive. Son discours ampoulé, sa mauvaise foi en matière de relations avec les femmes, son intransigeance, aussi, sont typiques d’un homme empli de l’importance des mots et de la culture, mais paradoxalement vide, sec et désespéré. Sous antidépresseur, prisonnier d’une relation aussi hilarante que délirante à son psychanalyste, ce personnage a tout du Parisien Rive Gauche pétri de contradictions. On ne sait jamais jusqu’où ce loser magnifique va nous emmener, ni si on a envie de le plaindre ou de lui mettre une paire de claques. Et puis bien sûr, il y a des personnages autour de lui, son meilleur ami, victime d’une grosse crise de la cinquantaine, son éditrice, son ex, tous plus ou moins stéréotypés, qui font de ce livre une comédie grinçante sur l’époque et les hasards de l’amour au gré des plateformes de rencontres.

''De l’Amour et du Hasard'' par Manu Boisteau, chez Casterman.