"De l’amour et du hasard" : une BD de Manu Boisteau ancrée dans notre époque

Les applications de rencontre semblent être l’outil par excellence de l’homme contemporain à la recherche de l’âme sœur. Dans ce roman graphique, notre héros est plus enclin à matcher qu’à faire des rencontres IRL. Une occupation volontiers plus captivante que l’écriture de son deuxième roman et que son analyse, contrainte et forcée, par un psy pour le moins retors. Manu Boisteau nous propose une comédie romantique à l’heure de Tinder avec un antihéros cynique qui galère sur tous les pans de sa vie.

Inspiré à certains égards de la vie de son auteur, ce deuxième album glisse toutefois beaucoup plus dans la fiction que sa première œuvre. Ici, Manu Boisteau développe plus profondément ses personnages secondaires à l’image de ce psy complètement déjanté. Un personnage qui est véritablement la figure de comédie de cet album, un condensé de grand n’importe quoi. Mais c’est l’amour qui reste le centre de l’intrigue et il est abordé grâce au fil rouge : les applis de rencontre. Le héros en fera les frais, ces outils nous confrontent à des avatars, des versions des personnes avec énormément de qualités, d’humour et des défauts souvent sympathiques. Un moyen de rencontre qui, selon l’auteur, peut nous induire en erreur et nous amène bien souvent à côtoyer des personnes aux centres d’intérêt très similaires. Un manque à gagner pour le dessinateur qui souligne que le plus intéressant dans l’amour c’est de rencontrer des personnes complètement différentes.

Cet album est également l’occasion, pour l’auteur, d’aborder avec humour la difficulté de l’écriture et de la solitude. Le thème de la santé mentale et de la fragilité, sujets de la première BD de Manu Boisteau, reste très important. C’est pour lui un moyen de démystifier la médication de la dépression.

Après de nombreuses années à travailler dans la BD jeunesse, Manu Boisteau confirme, avec ce deuxième album et ses thèmes plus profonds, son passage à la BD pour adulte. Une BD cynique, drôle et touchante qui est réussie et appuyée par un dessin simple et sans chichi qui va droit au but.

