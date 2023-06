De l'amiante détectée à la caserne des pompiers de Wavre : les analyses sont en cours

La découverte date du début de la semaine : des résidus d'amiante ont été détectés dans la charpente du garage de la caserne. Précision importante, on n'en n'a pas trouvé sur le sol, ni dans les espaces de vie. Par précaution, les véhicules d'intervention ont été sortis du hangar- ils sont sur le parking extérieur- et les pompiers portent un masque quand ils doivent avoir accès à du matériel de renfort. Sans préjuger de la portée de cette découverte, la situation est prise au sérieux. Différentes analyses sont donc en cours : d'une part, des prélèvements qui permettront de confirmer ou d'infirmer la présence d'amiante ainsi qu'une étude de la qualité de l'air qui servira à évaluer les seuils.

"Historiquement, précise Christophe Dister, le président de la zone de secours , on nous dit que dans les années 2000, des travaux de toiture ont été réalisés, l'ont-ils été dans les normes, y a t-il des résidus de poussière de l'époque? On n'en sait rien aujourd'hui, on va en tout cas inspecter tout le poste de Wavre, tous les locaux de manière à ce que nous ayons toutes les garanties nécessaires et s'il y a présence d'amiante, on entamera une décontamination mais en attendant cette zone est fermée."