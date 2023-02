De l’algue pour produire de la viande de laboratoire : comment ça marche ?

En République tchèque, une start-up veut concrétiser le modèle économique de la viande cellulaire, viande sans viande en la rendant moins chère grâce aux algues.

Pour saisir les nombreuses innovations en matière de viande cellulaire – ce que l’on appelle plus communément la viande de laboratoire ou viande in-vitro, il faut comprendre les grands principes de cette nouvelle technologie scientifique.

Tout commence quand on prélève des cellules sur l’animal que l’on souhaite reproduire. Pour activer leur multiplication sous microscope et obtenir des fibres musculaires, des nutriments ne sont pas seulement nécessaires. Il leur faut aussi des hormones. Depuis que les protocoles de viande cellulaire existent, on compte surtout sur du sérum fœtal pour apporter les facteurs de croissance utiles à la concrétisation du processus. Outre le coût de cette technique, cela pose aussi des problèmes éthiques, en matière de respect du bien-être animal.