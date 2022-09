De l'air humide et instable sur le pays ce samedi

Ce matin, il y a déjà quelques averses sur l’extrême-sud et l’extrême-nord. On prévoit moins d’activités sur le centre.

Cet après-midi, le ciel sera très changeant, le risque d’averses sera en augmentant sur toutes les régions avec une activité plus marquée sur la moitié est. Le ciel sera plus menaçant cet après-midi même si les éclaircies pourront prendre plus de place. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/h. Les maxima atteindront péniblement 18 à 20°.

Ce soir et cette nuit, le risque d’averses touchera surtout le sud du sillon Sambre et Meuse. L’humidité va persister sur la moitié sud durant la nuit.

Demain, place aux nuages bas et au brouillard sur les régions plus au sud alors qu’ailleurs se sera davantage ensoleillé (au Nord et littoral). Après-midi, les grisailles vont se dissiper progressivement pour atteindre un bel ensoleillement et nuages bas plus étendus au sud. Demain, nous n’aurons quasiment pas de vent et une légère augmentation des températures, temps. Maxima : entre 18 et 23°.

Lundi, hausse des températures quasi estivales avec l’arrivée d’air plus doux. Lundi sera probablement la plus belle journée de la semaine, avec localement jusqu’à 26°, une belle journée de fin d’été.

Retour d’un temps plus instable à partir de mardi.