Бельгія хоче допомогти українським дослідникам | De l'aide pour les scientifiques ukrainiens

Федеральний уряд профінансує 26 постдокторських стипендій, доступних для українських дослідників. Мета полягає в тому, щоб дати їм змогу протягом року виконувати роботу дистанційно або в Бельгії в різноманітних галузях у партнерстві з бельгійською науковою установою.

У Бельгії 13 федеральних наукових установ. Кожен з них спеціалізується в дуже конкретній галузі знань. Таким чином, дослідники зможуть співпрацювати з Генеральним архівом Королівства, Королівською бібліотекою Бельгії, Королівським інститутом космічної аерономії Бельгії, Королівським метеорологічним інститутом Бельгії, Королівським інститутом художньої спадщини, Королівським інститутом наук Бельгія, Королівський музей Центральної Африки, Королівські музеї мистецтва та історії, Королівські музеї образотворчого мистецтва Бельгії, Королівська обсерваторія Бельгії, Sciensano, Національний інститут криміналістики та кримінології та Інститут спадщини війни.

Як застосовувати?

Пропозиції будуть передаватися шукачам різними способами. Вони будуть розміщені на сайтах підтримки української наукової спільноти. Уряд також хоче покладатися на контакти, які вже підтримують бельгійські наукові установи та українські інституції, щоб передавати заявки. Зацікавлені особи зможуть подавати резюме, документи, заявки на отримання гранту на онлайн-платформі, керованій федеральною науковою політикою.

"Потрібно зробити все, у всіх сферах, щоб підтримати українців, які стали жертвами російської агресії", - сказав Томас Дерміне, держсекретар з питань наукової політики.

Для фінансування цих постдокторських стипендій заплановано бюджет у 1 мільйон 321 000 євро. Загалом уряд Бельгії зарезервував 800 мільйонів на створення ініціатив, пов’язаних із ситуацією в Україні.