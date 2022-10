Бельгія хоче допомогти українським дослідникам | De l'aide pour les scientifiques ukrainiens

La Belgique veut aider des chercheurs ukrainiens

Le gouvernement fédéral va financer 26 bourses post-doctorales, accessibles à des chercheurs ukrainiens. L’objectif est de leur permettre de mener pendant un an, à distance ou en Belgique, des travaux dans des domaines très variés, en partenariat avec un établissement scientifique belge.

En Belgique, on compte 13 établissements scientifiques fédéraux. Chacun est spécialisé dans un domaine de compétence bien spécifique. Les chercheurs pourront ainsi collaborer avec les Archives générales du Royaume, la Bibliothèque royale de Belgique, l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique, l'Institut royal météorologique de Belgique, l'Institut royal du patrimoine artistique, l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le Musée royal de l'Afrique centrale, les Musées royaux d'art et d'histoire, les Musées royaux des beaux-arts de Belgique, l'Observatoire royal de Belgique, Sciensano, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ou encore le War Heritage Institute.

Comment postuler ?

Les offres vont être répercutées aux chercheurs de différentes manières. Elles seront postées sur des sites d’aide à la communauté scientifique ukrainienne. Le gouvernement veut aussi s’appuyer sur les contacts qu’entretiennent déjà les établissements scientifiques belges et des institutions ukrainiennes, pour faire transiter l’appel à candidatures. Les personnes intéressées pourront déposer CV, documents, demandes de subvention sur une plateforme en ligne, gérée par la politique scientifique fédérale.

"Tout doit être fait, dans tous les domaines, pour soutenir les Ukrainiens victimes de l'agression russe " a indiqué Thomas Dermine.-, le secrétaire d’Etat en charge de la politique scientifique.

Un budget d’1 million 321 000 euros est prévu pour financer ces bourses post-doctorales. Au total, le gouvernement belge a réservé 800 millions pour mettre en place des initiatives liées à la situation en Ukraine.