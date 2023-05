De l'ADN humain capturé dans l'environnement.

Pister des personnes en suivant l'empreinte génétique qu'elles ont semée dans l'environnement : ce sera un jour possible selon des scientifiques qui ont capturé de l'ADN humain dans le sable, l'eau et même l'air, et redoutent des dérives.

Cette découverte pourrait déboucher sur des applications pour la médecine, l'environnement ou la criminalistique. Mais elle pose un problème éthique au vu de la facilité avec laquelle ces traces de vie humaine ont été récoltées, avertissent les auteurs de l'étude parue lundi dans Nature Ecology and Evolution. Eux-mêmes surpris par les résultats de leurs travaux, ils appellent à poser des "garde-fous" contre des atteintes à la vie privée.