De l'action au temps de Louis XIII, de la justice réconciliatrice et les plombiers cultes d'un jeu vidéo

Le retour de ''D’Artagnan'' sur grand écran, sans doute l’œuvre la plus célèbre d’Alexandre Dumas et aussi, le roman classique français le plus adapté au cinéma.

Après l’ ''Astérix'' version Guillaume Canet, c’est la suite de l’offensive du groupe Pathé pour reconquérir le grand public avec un divertissement très ambitieux. A la mise en scène : Martin Bourboulon, le réalisateur des excellentes comédies ''Papa ou Maman'', et au scénario : Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière, les auteurs derrière le succès de la comédie ''Le Prénom'' qui ont, cette fois, intelligemment dépoussiéré le texte de Dumas. Le casting est très réussi et réunit les acteurs français les plus charismatiques de leur génération : Romain Duris incarne un Aramis façon dandy rock, Vincent Cassel est un mélancolique Athos, il y a Pio Marmaï dans le rôle du bon vivant Porthos et D’Artagnan est incarné avec fougue par l’étoile montante : François Civil. Du côté des femmes, il y a aussi Eva Green, évidemment parfaite dans le rôle de la mystérieuse Milady. Tous ces acteurs prennent beaucoup de plaisir à jouer ensemble et c’est communicatif. C’est un régal pour les spectateurs. Et dans l’absolu : ''Les 3 Mousquetaires'' réussit son pari : proposer un grand divertissement d’action de qualité qui lorgne du côté des blockbusters américains dans sa riche mise en image. Une atmosphère qui suinte l’authenticité, la crasse et la poussière. Très beau travail de reconstitution, surtout au niveau des costumes et des décors. Les amateurs d’histoire de France seront comblés, ''D’Artagnan'' a été tourné dans des vrais décors historiques comme Le Louvre ou L’abbaye du Val-de-Grâce. Au final, ce ''D’Artagnan'' n’est pas sans défaut, il manque peut-être un peu d’humour par exemple mais c’est efficace, rythmé, divertissant… Ça dépoussière le genre un peu suranné du film de cape et d’épée, c’est du cinéma populaire de qualité et fédérateur qui mise sur un esprit épique et romanesque. Une jolie réussite !