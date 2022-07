De kleine Boerderij, un jardin foisonnant de trésors botaniques

Ce site de 8 hectares est particulier. Jusqu’à l’abrogation, en 1993, de la loi sur la répression du vagabondage et de la mendicité, des personnes étaient incarcérées ici pour être éduquées à l’agriculture. Après un temps d’abandon, les bâtiments et les terrains ont maintenant une nouvelle vocation. Un jardin botanique !

Les deux créateurs du jardin, le pépiniériste Jan Oprins et le regretté Harry Van Trier, grand spécialiste du monde végétal, ont débuté les plantations en apportant leurs propres collections. On y trouve par exemple des dizaines de cultivars de Hydrangea paniculata, dont des propres sélections 'Veerle', 'Win’s Red' et 'Candlelight'.